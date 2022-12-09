台南市長黃偉哲（左）贈送哈密瓜給馬丁賀肯斯（右）。(曹婷婷攝)

睽違2年，荷蘭美聲馬丁賀肯斯再度來台南演出，昨晚抵台連行李都還沒整理，今天一早就出席台南女中105周年校慶獻唱，讓學生驚喜不已，中午於南紡購物中心舉辦馬丁來台首場宣傳記者會，高歌「You Riase Me Up」，預告將於耶誕跨年系列活動帶來多場演出。

台南市長黃偉哲表示，市府於2019、2020年底耶誕跨年活動，都曾邀請馬丁賀肯斯來台南演出，許多歌迷至今念念不忘，希望能再度邀請馬丁賀肯斯來台南，今年台南耶誕跨年再度向他提出邀約，睽違2年，馬丁賀肯斯將為歌迷帶來美麗歌聲。

黃偉哲說，馬丁先生的歌曲讓大家覺得療癒與溫馨，在疫後的現在，也希望大家做好防疫，共同迎接疫後新生活。

黃偉哲今天也準備當季特產水果哈密瓜送給馬丁賀肯斯。他說，荷蘭的代表色為橘色，橘色果肉的哈密瓜是將軍和七股區特產，希望以哈密瓜祝賀馬丁在台南演出順利，市府也安排豐富的行程，要帶領馬丁走訪台南美食、美景。

馬丁也表示，相當感謝台南的熱情邀約，再度來台南感到很開心，希望能以歌聲撫慰人心。馬丁此次來訪安排多場表演，10日於南紡購物中心舉辦首場演唱會，11日於新營文化中心參加台南耶誕燈節，17日於鹽水「月之美術館」特展漫月美行動出席點燈，24日將於市府西側廣場耶誕演唱會獻唱。