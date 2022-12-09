43歲童星出身的「小彬彬」溫兆宇過去有過兩段失敗婚姻，前年他宣布梅開三度與13歲的越南女友小英結婚，因疫情影響，兩人分隔兩地近三年，婚姻手續還沒跑完，雙方就傳出感情生變，小彬彬透露，太太也心灰意冷，已經提議乾脆離婚。

小彬彬當年因開設攝影工作室，和擔任化妝師的小英擦出愛苗，2020年初已經在越南登記，然而在台灣方面，依規定兩人必須一同到駐越南代表處面試多次，未料因新冠肺炎影響，小彬彬被困在台灣，就算寫了陳情書要求線上面試也被打槍，導致小彬彬目前身分證配偶欄仍是空白。

小彬彬自嘲是二婚半。（圖／中時資料照片）

今年5月小彬彬上《命運好好玩》就暗示和太太關係生變，近日他再上該節目，先是直言兩人之間沒有誰提分手的問題，也不該把錯怪到疫情上，而是他當時正在轉行改做影視產業，工作要開始起頭的時候，無法花一個月的時間接受隔離，兩人本來說好再等等，未料小英對他的態度也變了，本來天天視訊，後來變成三天一次、七天一次，如今有時半個月都不打視訊電話了，只傳簡訊給小彬彬。

小彬彬說，後來小英提議：「如果不要的話，乾脆就離一離好了」，放手讓對方自由，她也直言自己有年紀了，快要30歲，暗示想要另求幸福，小彬彬研究兩人結婚流程，發現兩人只有在越南的戶政事務所登記訂婚，並沒有婚宴照片證明，如果真的要完全解除關係，「就是我只要再去簽個字，那我們就沒有訂婚了」，何篤霖則認為聽起來像是小彬彬耽誤人家，小彬彬說自己也是身不由己，加上這幾年兩人常吃醋爭吵，感情算是回不去了，但小彬彬還是會負責到底，去越南一趟簽名解除訂婚，他更自嘲不算三婚失敗，因為在台還沒登記成功，頂多就是「二婚半」失敗。