友達攜手明基材共同參加台北國際建築暨建材展，展出一系列建築光電整合一體化方案。對於明年太陽能躉購費率調降一事，友達能源事業總部副總經理林恬宇表示，不針對躉購費率做評論，但呼籲起算日應維持原「同意備案」而非「籌設許可」。

經濟部能源局日前預告「中華民國 112 年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案，對比今年度躉購費率，太陽光電下降約1～3％，其餘能源則穩平或微幅上漲。此外，擬調整太陽光電第一型發電設備的躉購費率寬限期起算始點為取得「籌設許可」之日，以達設置案場加速推動之效。此案一出引發業界反彈。

林恬宇表示，影響太陽能建置成本的因素很多，今年來看，包括匯率、通膨、工資上漲、利率調整都有很大的影響，而且電廠投資的融資成本更是大幅增加，不獲費率是參考行業成本計算，對於費率的調整，他不願評論。

但林恬宇也大聲呼籲，躉購費率寬限期起算始點為取得「籌設許可」之日的部分，應維持原先版本，即「同意備案」。由於太陽能裝置籌設時間冗長，如果改為「籌設許可」，對於成本等各項評估有很大的衝擊。