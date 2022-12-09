曾愷玹經營藝術選物店。（江江好提供）

Mr. triangle為知名攝影師。（江江好提供）

38歲的「J女郎」曾愷玹2013年閃嫁大16歲藝廊老闆後淡出演藝圈，今年也開起10680藝術選品店／選品店／藝術複合式空間，結合藝術與生活，傳遞美好事物。近日她邀請天王、天后級御用時尚攝影師－Mr. Triangle，在她的店裡舉辦《Nothing Else by Mr. Triangle楊佳勳》攝影展，Mr. Triangle也分享了曾愷玹的私下面目。

以商業拍攝聞名的Mr. Triangle 曾為蔡依林、張惠妹、林俊傑、周興哲、A-Lin、吳青峰、林憶蓮、隋棠、張震、彭于晏、瘦子、ØZI 等多位知名藝人拍攝，這次他受曾愷玹之邀，舉辦入行後的首次個展，提到辦展的契機，他表示特別感謝曾愷玹的鼓勵，兩人因為工作結識，私底下也有著好交情，此次在展前Mr. Triangle 也苦思許久，也是因為曾愷玹的提醒才讓他豁然開朗，曾愷玹也說自己跟Mr. Triangle 一樣都是感覺派的人，都是不喜歡囉唆，慢熱又特別敏感的人，因此很快的成為好友。

Mr. Triangle 提到兩人認識的經過：「第一次跟愷玹工作是幫她的書籍封面做拍攝，我當時很緊張，因為是第一次合作，就要拍攝愷玹的新書，但那次的合作非常順利。過程中，我們就似用鏡頭前跟鏡頭後的身份默默交流了一個下午，完成了我們的第一次合作 ！」而這次曾愷玹邀約辦展，他沒有太多猶豫就答應。

曾愷玹則笑說：「我和Mr.Triangle是因為工作上認識的，我們之間的默契是從工作上開始，在初次工作的時候彼此根本不需要特別講什麼，我就可以很放心把鏡頭前的自己交給他，在他的身上我可以找到安全感。」她也提到跟Mr. Triangle很像，都是不喜歡囉唆，慢熱又特別敏感的人，很多事情不需要多講，但就是莫名的可以很信任對方。

曾愷玹也表示：「必須要讓大家看到他那充滿情感的作品存在，他的作品裡不光只有技術，還有一片真心，我很珍惜這一切，是因為互相（信任）才能有這機緣促成這次的展覽。」

《Nothing Else by Mr. Triangle楊佳勳》於12／9 - 12／31 在10680藝術選品店／選品店／藝術複合式空間限時開展中。