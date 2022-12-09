加入永慶房屋才剛滿2年的簡子翔經紀人，從設計師轉戰房仲業，他穩扎穩打的努力讓他業績不斷，獎金不斷；更讓他持續晉升，底薪也隨之成長，不到兩年就為自己達成了月收6位數、年收破百萬的驚人數字，翻轉過去的低薪生活！

簡子翔表示，過去因為對設計的興趣，所以大學時就讀商品設計系。大學畢業之後，順利進入台灣知名大型百貨企業從事設計工作。在旁人眼裡，他是一名學有所成，生活穩定的上班族，但是簡子翔心中一直為了工作薪資的成長牛步而深感困擾。「設計這行雖然有專業，不怕沒飯吃，但是如果要有高收入，除非自己跳出來接案、並且要有超高知名度，才有機會創造高薪。但在設計圈要達成這樣的目標太難、太難了。」

永慶房屋一對一師徒制 新人也能賀成交！

體認到這點的簡子翔下定決心，選擇轉戰業務工作。「當時我有一名在永慶房屋服務的朋友。他跟我分享很多永慶房屋對業務新人的福利。我真的覺得對想要轉行的人很有保障，所以就決定進來了。」他表示，永慶房屋提供業務新人前九個月每月五萬收入，這項收入保障不需要簽約、不會東扣西扣、也不需要爆肝工作。此外，永慶房屋還有一對一師徒制，師父會從零開始指導，遇到任何不懂的問題也可以隨時問師父，讓轉職的壓力減輕非常多！

簡子翔分享，有親戚朋友得知他從事房仲工作後，主動詢問他房產相關事情，甚至委託他協助購屋。當時簡子翔仍是業務新人，對於繁複的購售屋流程尚不精通，但是在師父一步步指導下，以及店內其他學長姐們的協助，讓簡子翔順利幫助親戚圓滿購屋，也迎來自己第一筆成交！隨著經驗的累積、人脈的拓展，簡子翔服務的機會越來越多，讓他順利成就百萬年薪的目標！「我現在在永慶房屋4個月的收入相當於做設計一年！」

在永慶成功也有SOP 只差你的企圖心！

簡子翔也指出，很多人以為做房仲就是要靠運氣、靠人脈。但是在永慶房屋，成功是有方法的。公司不只會告訴經紀人努力的方向、工作事項的輕重緩急；永慶還有獨特的AI智能配對系統，能夠根據客戶的需求推薦最適合的房屋。此外，講求團隊合作的永慶房屋，師父和學長姐都會無私地分享他們成功的方法。

「推薦我進入永慶的朋友就毫無保留地跟我分享他成功的關鍵。我按照他的方法，努力地聯繫屋主、建立信任關係，讓我自己擁有很多案源，也培養自己的基本功。後來一旦有客戶，我就能馬上推薦適合的物件給他們，促進成交機會！」簡子翔表示，在永慶，學長姐們都很樂於互助，不會讓人單打獨鬥，甚至會指導新人如何拓展人脈、甚至給予新人案子，幫助快速成長。

最後，他鼓勵所有有志為自己賺取高薪的人，勇敢給自己一次轉職、挑戰翻轉人生的機會。「業務工作一定有犧牲、也會有壓力。但是哪一份可以賺取高薪的工作是沒有壓力、沒有犧牲的？重點是自己的付出有沒有獲得相對應的回報。」簡子翔表示，寧願辛苦一陣子，也不要辛苦一輩子。而且永慶房屋還提供底薪，對於新人非常有保障。「沒有嘗試過一次，你永遠不知道自己的收入可以有多高！」