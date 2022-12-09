選後首度公開露面的金門縣長楊鎮浯，休養後顯得神采奕奕，希望與會者大力引薦企業主投資金門。(于家麒攝)

彰化縣工策會總幹事同時也是資深媒體人的張啟楷(右)與金門縣長楊鎮浯相見歡，並為他加油打氣。(于家麒攝)

為發展區域產業，繁榮地方經濟並強化各直轄市及縣市工商發展投資策進會之業務推動，來自全國各縣市之工策會總幹事及相關會務人員，在12月8日至9日齊聚金門進行「2022年度第2次各直轄市及縣市工商發展投資策進會總幹事聯誼會暨產業交流業務活動」，選後赴臺復診休養的金門縣長楊鎮浯也首度公開露面到場致詞，希望與會者大力引薦各縣市企業主投資金門。

昨（8）日在台開金獅影城展開的交流活動由經濟部投資業務處專門委員林素玲、經濟部投資台灣事務所協理魏嘉良、全國工策會總幹事聯誼會長陳家濬及各縣市工策會總幹事及會務人員共70餘人參與，金門縣長楊鎮浯、縣府建設處長李有忠、金門縣工業會理事長薛承琛等人，也特別出席此次交流活動。

選後首度公開露面的縣長楊鎮浯，在赴臺複診休養後顯得神采奕奕，有種「充飽電」的感覺。楊鎮浯表示，歡迎來自各縣市的工商策進會的伙伴一起來到金門進行產業及招商業務交流，也希望各縣市的好朋友們，利用此次的到訪金門，多多了解金門，期待能為金門與台灣各縣市的招商及產業交流，創造出新的合作的契機。

楊鎮浯也說，雖然他個人再不久即將卸下縣長的職務，但金門的腳步並不會因此停止，仍然需要來自各方的好朋友們的大力協助，一起來讓產業更興盛、讓金門的經濟更繁榮，讓金門更好，這也是他從政的初衷。

交流活動中，由縣府建設處進行「金門縣產遊博覽園區」招商過程之簡介，另外也邀請到金合利鋼刀副總經理吳毅恆分享產業的創新與轉型，另外圓頭農牧食品經理薛柔辰也進行圓頭食品發展之簡報，最後由經濟部投資業務處協理魏嘉良進行「投資臺灣三大方案」之報告。

金門縣工策會總幹事吳伯揚表示，全國各縣市工策會總幹事交流活動每年均會辦理，由經濟部投資業務處主辦，今年特別爭取在金門舉行，目的即是希望透過相關的交流過程中，讓各縣市主導招商引資之工策會伙伴，更能了解金門的現況，也期盼能有機會開拓外部資源投資金門的可能性。

縣府表示，此次各縣市工策會幹部踴躍的參與，也象徵金門的投資環境在疫情之後，逐漸成為投資者的選項之一，也歡迎大家投資金門，讓金門產業更加蓬勃發展。