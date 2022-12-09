本名廖榮吉的83歲「刈包吉」，1987年開始，每年過年期間都會設宴款待，但由於年事已高，加上經費龐大，因此2020年初為「末代寒士宴」，後續改為發放便當、饅頭等物資。他今天預告，12月10日上午10時30分，將在龍山寺3號出口發放便當、橘子、包子以及饅頭等食物，為萬華街友寒冬送暖。

刈包吉昔日開設印刷廠、賣刈包，數十年來拿著攢來的積蓄宴請街友，長年下來累積不少知名度，也有政治人物和演藝圈人士贊助他，一同做愛心，不過2年前他年事已高，決定「退休」，擺完末代寒士宴後，就到新北市土城山區種菜、種田，回歸大自然生活。

刈包吉今突然拋出回歸訊息，他受訪時表示，過往設宴一次，就要自掏腰包拿出4、5百萬元，因此改為發放物資，這2個月內會發送3千個便當、3千個包子和饅頭，還有橘子等食物，而明天會回到萬華，在龍山寺3號出口展開第一波發放活動，要發出500個便當和1000顆橘子。

刈包吉表示，此次花費和設宴相比少了很多，約20至40萬，雖然他也擔心包子店可能無法應付這麼大量的訂單，但他會盡量購買，希望能在寒冷的冬天，讓街友能夠吃得飽。