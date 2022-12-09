台中市大甲順天里88歲王阿嬤身體狀況不佳，且有輕微失智症狀，現與56歲中度智能障礙女兒相依為命，生活困苦。台中市議員施志昌尋求廣明宮廣澤尊王慈善會協助，號召數十人小額募款救助金7萬500元，9日至王阿嬤家中發放救助金，希望幫助母女暫時度過難關。

施志昌指出，王阿嬤現雖有3位子女，但兩位兒子均已過世，而56歲女兒因有中度智能障礙，王阿嬤無力照顧，現受機構照顧。王阿嬤的朋友張先生發現，王阿嬤因經濟狀況不佳，多天未進食，除盡快幫助採買食物外，也馬上通報他與廣明宮廣澤尊王慈善會，後續會再請社會局協助。

廣明宮廣澤尊王慈善會表示，接受到通報後，馬上請人至王阿嬤家評估，並且進行小額募款，在數十位善心人士捐助下，募得7萬500元，並至阿嬤家中發放，希望能暫時幫助她度過難關。

施志昌表示，由於台灣的社會救助法規較為嚴苛，也造成很多社會上的邊緣戶無法取得政府的立即協助，只能暫且仰賴如廣明宮廣澤尊王慈善會等團體的協助。

施志昌建議，這幾年因為疫情，在原有的社會救助體系外，從中央到地方也啟動了多項政策來幫助社會上的邊緣戶，不管是民眾主動申請或是鄰里長、民代等的通報資料，都應該整合起來，台中市政府應該藉此資料來完善社會安全網，未來他也會持續向市府建議，讓社會需要幫助的人，都能得到政府的協助。