台灣「羽球一哥」周天成今天在世羽聯（BWF）年終總決賽與印尼好手克里斯提（Jonatan CHRISTIE）力戰3局，不幸以13比21、21比12、17比21飲恨，在B組以3戰全敗作收，無緣4強。

周天成前兩戰都不幸敗北，想晉級今天不但要贏克里斯提，還需要以直落2勝出，且盡可能拉開比分。只是一開賽就被克里斯提甩開，儘管讓出首局幾乎晉級無望，小天次局仍奮戰扳平，只是決勝第3局在8平後挨了對手一波6比1猛攻，逆襲失敗，未能在本屆留下勝績。

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