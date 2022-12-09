連鎖餐飲集團揚秦(2755)公布2022年11月自結合併營收1.59億元，雖月減1.25％、仍年增達13.02％，創同期新高、歷史第四高。累計前11月合併營收17.08億元、年增達21.36％，已超越去年全年15.61億元、提前改寫年度新高。

揚秦表示，國內疫情影響逐漸式微，集團旗下早午餐品牌「麥味登」各門市逐漸回歸正常營運狀態，百貨商場人潮湧現亦帶動「炸雞大獅」業績逐步回升。截至目前，「麥味登」因進行加盟店營運體質調整，全台總店數降至826家，「炸雞大獅」海內外總店數增至83家。

展望後市，揚秦執行長卓靖倫表示，隨著室外口罩禁令及部分餐飲場所規範於12月1日解禁，若民眾能全面恢復正常生活，將對餐飲產業帶來正面影響，預期營運仍能維持強勢動能，為年終歲末封關做最後營收衝刺。

此外，揚秦7日公告接獲董事長兼任總經理卓元裕請辭，預計15日生效。揚秦對此表示，公司一直都有接班計畫及高階主管培育計畫，將於近期董事會進行推舉董事長、並聘任總經理。