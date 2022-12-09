「機智男孩IT BOYZ」首次演出獻給新北耶誕。（TVBS提供）

全新團體「機智男孩IT BOYZ」由超人氣TVBS八點檔《機智校園生活》演員中選出黃柏峰、鍾岳軒、鄭豐毅、陳彥廷，將於明(10日)「2022新北歡樂耶誕城」最受矚目的「巨星耶誕演唱會」上演出並公佈正式成團，9日四人現身彩排，除了唱跳當紅歌曲〈Wake Up〉還獻唱新歌〈Baby 聽我說〉，四位男孩將彩排當正式演出，讓忠實粉絲為之瘋狂喊「愛慘了」。

「機智男孩IT BOYZ」為了正式成團演出，每天早起拍戲，拍完後再練舞、練唱，不眠不休密集訓練一個月。男孩們皆為首次登上巨星耶誕演唱會舞台，鍾岳軒坦言：「從來沒有想過自己有這樣的一天。」黃柏峰說站上新北耶誕城舞台，真的超級緊張，不知道從台上往下看人群是什麼畫面跟什麼感覺，這個答案今年的12／10就能知道了。鄭豐毅也大喊：「不敢相信我的唱跳歌手夢竟然成真了！」陳彥廷則興奮到好幾天都睡不好，盡力習慣舞台，把台下觀眾都想像成西瓜。

四人當時得知即將從《機智校園生活》被選出成立男團，都抱著懷疑的反應喊「是真的嗎？」黃柏峰形容自己最近心情就像是中樂透，從演出《機智校園生活》備受矚目，加入實境秀《來吧！營業中》第二季，到近日的成團消息這一切都不可思議。陳彥廷擅長游泳運動，談及成團表示：「唱歌跳舞對我來說是全新的體驗，一定會做好準備，呈現最好的給大家。」

鄭豐毅為了展現最好的樣貌給大家，知道成團的消息後就開始晚上九點過後不進食，被問及瘦了幾公斤，鄭豐毅笑回：「不敢量。」但團員們皆認同：「他有變瘦，臉也變尖了。」現場有粉絲為了見他們，昨(8日)遠從南部上來現場卡位，聽見他們彩排新歌，尖叫聲連連，彩排後黃柏峰表示：「很有成就感，努力了這麼久，但因為下雨，希望他們要小心安全、注意保暖，也請期待我們當天的表現！」

「機智男孩IT BOYZ」將於12／10於新北耶誕城「巨星耶誕演唱會」上正式成團，接下來也將推出全新單曲、節目演出等，更多消息請上「機智男孩IT BOYZ」社群Facebook、Instgram與YouTube。