冬季是流感盛行的季節，根據疾管署統計，本周國內共新增3例流感重症個案，其中1人70幾歲、1人40幾歲、1人年僅10幾歲，3人均為女性。其中年紀最輕的少女11月下旬開始心律不整、呼吸困難、流鼻水等，檢出雙側肺炎，一度入住加護病房，所幸已在12月1日轉出。

疾管署副署長莊人祥表示，目前流感疫情屬於低度流行，過去流感流行時，一周就會出現幾十例～上百例重症個案，但近期每周都為個位數。本周國內新增3例重症，年齡介於10幾歲到70幾歲，本流感季至今共累計14例重症個案，其中13例為H3N2、1例H1N1。

本周最年輕的重症個案為10幾歲的女性，是1名少女，本身患有憂鬱症、心律不整。莊人祥說，少女在11月27日出現心律不整、咳嗽、流鼻水、呼吸困難、發燒、肌肉痛，次日去醫院就醫，當時流感快篩為A流，到另一家醫院照X光發現雙側肺浸潤，診斷為A流及心律不整。11月29日，收治於加護病房，醫院開立克流感，並通報重症，少女在12月1轉出加護病房。

至於另外2名個案，莊人祥說，70幾歲的女子患有慢性肺病，在11月28日出現倦怠、痰多政治，11月29日因發燒、咳嗽、呼吸急促送醫，檢出肺炎、新冠PCR陰性，入住加護病房，因流感併發重症，當日醫院就給藥，目前仍在加護病房治療中。

而40幾歲的女子，患有腎臟病史，12月2日發燒、咳嗽、呼吸困難到急診就醫，X光顯示肺炎，流感快篩檢出A流，收治於加護病房，並開立藥物。12月4日症狀未改善，插管治療，目前還在加護病房治療中。