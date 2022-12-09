民進黨嘉義市長候選人李俊俋今天與3位桃園議員當選人在路口拜票，向民眾揮手。（李俊俋團隊提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長重行選舉倒數第10天，民進黨市長候選人李俊俋今天由3位桃園議員當選人黃瓊慧、李宗豪、許家睿，到新生路和民族路口拜票，向年輕選民催票，齊喊「外地年輕人回嘉投票」。

李俊俋與3位議員路口拜票，民眾反應熱絡，開車民眾搖下車窗揮手致意，騎機車的民眾停下車替李俊俋加油，替他加油。

李俊俋說，前幾天有彰化縣的4位準新科議員、今天有桃園來的3位準議員都來相挺，能夠和這些年輕人一起拜票，感覺有滿滿活力，而這也顯示民進黨老中青3代團結在一起，雖然11月26日我們跌倒了，但民進黨會重新站起來。

許家睿說，全台各地新科議員來嘉義挺李俊俋，都肩負一個任務，就是要回到自己的所在地去催票，鼓勵嘉義的青年能夠「回嘉」，返鄉來投票。

李宗豪表示，很早就在網路上看到李俊俋站路口的相片，覺得他比年輕人更年輕人，他認為李俊俋問政及行政歷練完整，呼籲嘉義市的年輕朋友返鄉投票。

黃瓊慧則表示，「年輕人拉年輕人的票最快」，希望用這樣子的方式，呼籲大家可以回到家鄉，回到所在地為「民進黨嘉義隊站出來，來投票」。