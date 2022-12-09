副總統賴清德宣布參選民進黨黨主席，不僅蔡英文總統予以祝福，鄭文燦等多位縣市首長及立法委員也都表態支持。台南市議會民進黨團不分黨派9日舉行記者會公開力挺賴清德，並肯定賴清德擔任台南市長時期，從「看見未來」到「大步向前」，為台南打下深厚基礎，相信他一定能夠帶領民進黨走向更好的未來。

黨團新任總召林志展指出，賴清德對外曾代表台灣出訪美國等國家成果深獲肯定，對內更獲得蔡總統祝福及多位民進黨同志，像桃園市長鄭文燦、立法院副院長蔡其昌及多位立法委員的支持，相信內外人和兼備的賴清德，一定能夠帶領民進黨走向正確的道路。

另外，多位曾與賴清德共同在台南打拚的市議員，像林志展、陳秋萍、陳怡珍、邱莉莉等人，也都肯定賴清德擔任市長時期，從「看見未來」到「大步向前」的用心。

至於李宗翰、沈家鳳、陳秋宏、李偉智、陳碧玉、蔡筱薇、沈震東、周麗津、鄭佳欣、郭鴻儀等連任議員，亦感謝賴副總統打下良好的基礎；朱正軒、黃肇輝、周嘉韋、林依婷、陳皇宇等新人，也都一起站出來支持賴清德，希望讓民進黨走向嶄新的局面。