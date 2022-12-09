17年前從越南遠嫁來台的陳雪娥，為了陪伴孩子，自發進修求學，更從小學開始讀起，一路苦讀拚出大學學歷，連假日也不斷自我充實，通過了新住民子女華語補救通譯人員培訓課程、參與新住民語教學支援人員教師研習，自行研發編制教具，協助新住民將越南語融入生活。堅信只有不斷學習，才能因應環境改變的陳雪娥，今年獲得新竹縣政府新住民學習楷模肯定，將在10日於新瓦屋2022國際移民日嘉年華上接受表揚。

今年48歲的陳雪娥，2006年時來到人生地不熟的台灣，為了陪伴孩子而不斷進修求學，並在丈夫的支持陪伴與女兒的鼓勵之下，從國小開始學習，接著國中、高中，再到空中大學，順利取得學士學位，並獲得成績優良學習楷模獎，目前也成為竹東鎮員崠國小的新住民語言教學支援人員。

教育局指出，陳雪娥積極向學，連假日也不斷地充實自我，為在台傳承越南文化，不僅擔任新住民語文教學支援人員，更通過新住民子女華語補救（越南語）通譯人員培訓課程，並自行編製了越南語的教具，讓學生更容易吸收。

此外，陳雪娥也積極精進自身的教學內容設計，參與新住民語教學支援人員教師研習，指導新住民將越南語融入生活。好學的她，今年也獲選為縣府新住民一代學習楷模計畫，得到新住民學習楷模的肯定。

「只有終身學習，才能因應環境的改變。」陳雪娥表示，她鼓勵新住民姊妹，在兼顧家庭、工作之餘，仍要抽空學習，學習的過程雖然很累，卻能學到無限的知識與技能，讓她更能融入台灣的生活。

縣長楊文科說，陳雪娥千里迢迢來到台灣，在面對氣候、文化以及語言上的殊異，為了家人們，每天在空餘時間投入學習，這份熱愛學習的心不侷限國際，堪稱表率值得肯定。