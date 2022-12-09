日前美國知名網路論壇《Reddit》有網友發文，表示基隆市西定河汙染嚴重，甚至遭分類到「都市地獄版」。國內網友將其分享到PTT後，引發眾多網友議論。基隆市政府9日上午發布新聞稿強調，基隆市府積極布建汙水下水道，西定河水質已獲初步改善。

由於這篇發文在台灣的網路上流傳甚廣，也有不少網友表示，西定河的確有很多廢水排入，而且汙染也很嚴重。基隆市政府9日上午發出新聞稿，強調已經清淤逾3000立方公尺，並積極推動汙水下水道接管，初步改善西定河水質。

基隆市政府指出，全市污水下水道及用戶接管分五期實施，截至今年10月底，污水下水道普及率41.40％，全國第五，報導所提的西定河則在未接管前，除先做水環境改善工程，近五年也清除3818立方公尺淤積土方。

基隆市工務處表示，西定河預期汙水下水道的接管期程為四期（115至121年）及五期（121至125年），市府在西定河主要集污區中山區範圍內用戶未接管前，已先進行水環境改善工程作業中，初步改善西定河水質。

工務處指出，要等到民國125年污水下水道完成接管後，西定河水質才會得到全面改善。不過基隆市府去年9月便在西定河下游沉砂池（現環保局礫間處理廠旁），清除444立方公尺淤積；2018年至2022年，市府共清除3818立方公尺淤積土方。

市府工務處強調，基隆市污水下水道及用戶接管工程，目前正執行三期實施計畫，接管範圍包含中正區、信義區、仁愛區、安樂區、暖暖區及七堵區；預計三期實施計畫完成後，普及率可達48.90％。