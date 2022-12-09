中職5隊在9日繳交60人契約保留名單，富邦悍將因保留名額限制與整體戰力規劃等綜合考量，決定釋出9人，另外陳鴻文、王躍霖、林琨笙、林益全、高國輝等5位球員雖未列入名單，球團仍會持續與球員及經紀公司討論續約或轉任其他職務之各種可能性。

富邦表示，除已於擴編選秀會議離隊的胡冠俞、完成千場出賽紀錄後將專職教練的詹智堯、轉任球隊翻譯的周奕丞，以及因疫情暫時支援二軍賽事的林憲章回歸訓練員等4人外，尚有14位球員未在保留名單之中。

因保留名額限制與整體戰力規劃等綜合考量，未在保留名單的球員包括投手林詠翔、林逸翔、張耿豪、張瑞麟、洪聖欽、林柏佑，以及野手許宸銘、陽耀勳、高孝儀等共計9人，球團除感謝這些球員們對球隊的貢獻與付出外，也祝福球員們未來能夠有其他更好的發展空間與機會。

此外，陳鴻文、王躍霖、林琨笙、林益全、高國輝等5位球員雖未列入契約保留名單，球團仍會持續與球員本人及經紀公司討論續約或轉任其他職務之各種可能性，期盼新球季能繼續共同為悍將效力，同時也給予選手更多發揮空間和機會。