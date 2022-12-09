新北市三重有名34歲許姓女子在5日離家後就音訊全無，許女姐姐以及前夫連忙報警求助，之後在電信公司定位下才找到許女蹤跡，但她已陳屍在一輛停在停車場的租賃車內，目前警方初步排除他殺嫌疑，詳細死因還有待釐清。
據了解，許女近日情緒低落，5日離家之後即失聯，許女姐姐打電話也不接，詢問許女的前夫、37歲林姓男子也不知所蹤，最後兩人趕緊報警協尋。
警方獲報後，立即請電信公司定位許女手機訊號位置，顯示她出現在新北市三重區集英路一待，結果在附近一處私人停車場中發現許女已陳屍在一輛租賃車內，並且車內有擺放煤炭。
由於許女已明顯死亡，因此未送醫，鑑識人員到場初步勘驗，未發現打鬥痕跡、外力介入，初步排除他殺嫌疑，不過現場未留下遺書，家人也不清楚憾事緣由，詳細死因仍待警方釐清。
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