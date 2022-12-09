中國防疫大鬆綁，以及美國就業市場降溫跡象，有助台股續航迎接封關行情。投資人靜待周五(12/9)公布的美國11月份生產者價格指數（PPI），此數據將是聯準會在12月13~14日利率決策會議之前評量的最後數據之一。OTC指數持穩10日均線附近，可見到中小型股表現仍強勁，部份集團股及族群持續受市場資金關注，年底前仍可留意題材股行情。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，中共中央政治局會議釋出強烈信號，中國全力拚經濟，放寬防疫，有利供應鏈問題緩解及年底消費旺季，中國內需、解封受惠股，有望持續獲得市場資金關注。而下周歐、美、日等主要央行亦將陸續召開貨幣政策會議，恐增添國際股市震盪風險，影響台股走勢，需多加留意。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，目前電子產業進入年底旺季，加上經濟逐漸解封，台股相對美股位置仍低，仍有落後補漲空間。台股年底至隔年第一季為財報空窗期，明年展望樂觀公司將吸引市場資金脫穎而出，基本面共識高的產業有機會表態。電子產業方面，半導體供應鏈、5G手機、伺服器、汽車電子等族群可持續關注。