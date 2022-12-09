群聯(8299)11月營收雙減，但累計前11月營收依舊為歷史同期次高，執行長潘健成認為，第四季在年底旺季電商促銷下，市場歷經一波急需求，也間接穩定市場價格，加上NAND原廠也持續收斂降價動作，市場狀況似乎已進入平緩期。

群聯11月合併營收為40.82億元，月減少3.04%、年減少29%；累積前11月營收達562.54億元，年衰退2%，為累計同期次高。

群聯執行長潘健成說明，由於疫情封控與通膨因素所導致的消費市場需求低迷狀況，在逐漸解封以及通膨似乎有放緩跡象的前提下，將有助消費市場緩步回溫。再者，由於第四季的各種電商促銷活動，包含雙11以及黑五購物(Black Friday)等，市場歷經一波急需求，也間接的穩定了近期的市場價格；再加上NAND原廠也持續收斂降價動作，以及下游客戶已經疲於降價促銷，市場狀況似乎已進入平緩期。

潘健成接著強調，雖然國際局勢依舊變化無常，然群聯歷經過去多次景氣波動，早已練就一身應變的能力與機制，並持續透過努力儲備研發能量，主動出擊各種新興的NAND儲存商機，例如預計2023年發射的8TB PCIe 4.0 SSD月球任務等，預計都將正面挹注群聯未來的營收與獲利。