好市多神物改版，引起網友熱議。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

好市多販售許多特別的產品，一名網友分享，他去逛好市多發現今年出了新款的Costco聯名帽T，比起去年的款式更加羞恥，不僅Logo字體變大了，字的位置也從左胸前挪到了胸口正中央，引起網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，最近去逛好市多，發現賣場竟然出了新款的Costco聯名帽T，衣服上的Logo圖案，比起去年的款式，字體放得更大，而且Logo位置也從左胸前換到了胸口正中央。

該網友表示，今年的聯名帽T更加考驗會員的忠誠度了，因為穿上去以後的羞恥度將會比去年還要高，而且除了帽T之外，還有運動長褲可以選購，讓他感嘆直呼，好市多是不是在創造風潮，試圖做出一款屬於自己的醜毛衣。

貼文引起千人討論，「我覺得蠻可愛的」、「老公看了想買來穿，結果我們因此而吵架，因為我不准他買」、「會不會到最後都是員工在穿」、「穿這衣服去Costco，可能會被叫去做事」、「恥度真的好高」、「原地變員工」。