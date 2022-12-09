群益金融集團今（9）日舉辦「2023年上半年投資展望」線上說明會，預估明年台股高低區間將介於13000～17000點，其中低點落於12500～13000點間，科技業庫存調整為主要變數，高點則上看17000～17500點，以巴菲特加持台積電及被動式買盤強弱為關鍵。

群益投顧董事長蔡明彥指出，明年指數低點重要變數包括美國利率政策、CPI與經濟衰退、供應鏈與原物料調整、地緣政治風險、中國大陸變數及國安基金護盤政策，應會出現多重反覆震盪格局，低點將力守疫情低點與今年指數低點的上升趨勢線。

考量費城半導體指數今年下跌2000點後反彈，全球半導體ETF推升費半指數與台積電股價帶動指數向上，多數半導體廠預估明年上半年完成庫存調節，且半導體先進製程的高速運算（HPC）、AI、車用晶片需求擴大，波克夏持續加碼台積電ADR，指數高點遙指「萬七」。

蔡明彥指出，明年股市多空變數有2大關鍵，最重要的是美國聯準會利率決策，若美元指數下跌，台幣匯率升值吸引國際熱錢流入加碼，明年若俄烏戰爭停火，美元指數下探將可觸動新興市場資金行情。反之，若美元指數突破114，全球股市將出現大幅修正。

晶圓代工爭霸戰則是另一焦點。群益金融集團認為，經波克夏認同加碼後，「世界運作不能沒有蘋果與iPhone，也就不能沒有台積電」，第三季地緣政治風險虛驚一場，台積電狀況穩定，指數排除系統性風險，投資資金全面回流市場尋找機會。

群益認為，台股市場規模小，外資熱錢影響力擴大，指數高低空間達30％，且多數時間呈現來回跳動，各波段低點緩步上移，操作難度高。俄烏戰事能否止歇、中國大陸何時走出疫情封控為觀察重點，目前營運狀況差、股價低但未來有成長潛力的「浪子回頭股」亦成焦點。

群益指出，在ETF套利等財務工具趨勢下，證券投資操作聚焦在「關鍵少數個股」。這些關鍵少數個股多為各族群指標股，而指標股走勢將帶動類股、進而影響指數，過去產業好、獲利佳、然後股價指數大漲的舊時代思維影響已日益降低。

群益認為，明年將是「獲利能力定優劣、預期管理決勝負」，看好族群包括先進製程技術與HPC商機，電動車充電樁代工商機、國際大廠擴充伺服器規模、低軌衛星與網通建設，以及疫後需求復甦等。