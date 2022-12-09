民進黨九合一選舉大敗，副總統賴清德昨(8)日表態參選黨主席，黨內多數立委都持正面看法。媒體人張禹宣認為，英系一手主導的台北市立委補選是關鍵，若吳怡農吞敗，賴清德才有本錢用補選雙敗，以執政不力逼宮全面改組。而針對行政院長蘇貞昌表示，賴有打電話向他徵詢意見、他也提醒「有利有弊要深思」，張禹宣認為這個證明一件事，蘇非但沒想辭院長，更想「定於一尊」。

張禹宣今(9)日在臉書指出，賴清德拿主席是「勢在必得」，但即便手持「兵符」掌握人事權，若內閣無法掌握，行政權在他人之手，就得受制於蘇蔡體系。張禹宣諷刺表示，只要蘇貞昌在立院喊一句「在那邊叫什麼」，即便再好的人選都會連帶受傷，最後的迴向仍會到賴清德身上，被迫成為「賴蘇蔡」一條船，註定跛腳。

張禹宣提到，蘇貞昌是蔡英文卡賴的馬其諾防線，即便蘇貞昌是千夫所指，面對黨內排山倒海的下台聲浪卻不為所動，還在徐國勇下台之際，立刻斬陳檡文立威，就連與鄭文燦見面，都用邀請到行政院、肯定、慰勉這種「上位」姿態陳述；連針對賴清德都用「問我意見」，「提醒他有利有弊」這種長者口吻，都再再證明一件事，蘇貞昌非但沒想辭院長，更想「定於一尊」。

張禹宣認為，只要蘇貞昌繼續執政，民進黨就得繼續失血，受傷的仍是賴清德，「外圍不斷有抨擊內閣改組的聲浪，但最大的敲門磚，仍是黨內補選的成敗」。張禹宣認為，關鍵仍在於英系一手主導的台北市立委補選，若獲勝，賴清德將缺乏利器攻堅，英系也將獲得喘息。但一旦吞敗，賴清德才有本錢用補選雙敗，以執政不力逼宮全面改組，吳怡農就是那菜攤、賴清德才是民進黨的未來、江山。搶了菜攤，民進黨就註定輸掉江山。