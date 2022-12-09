巴西8強賽將迎戰上屆世界盃亞軍克羅埃西亞，針對進球後跳舞被不少人質疑是不尊重對手的行為，22歲小將小維尼修斯（Vinícius Júnior）也在賽前做出回應，只是記者會中出現一段小插曲，突然有一隻虎斑色的貓跳上桌子，不過一旁巴西新聞官驅趕貓的方式，引起了正反兩面的論述。

對上韓國展現超熱情的「森巴舞步」，巴西用於慶祝的舞蹈動作卻被英超名將基恩（Roy Keane）大肆批評，小維尼修斯表示自己不以為意，巴西會繼續跳舞慶祝進球，「有些人就是見不得別人好，我們巴西是快樂的族群，所以可能冒犯了他們，在世界盃進球是非常重要的一刻，不只是巴西全隊，對於整個國家都是歡樂的時刻。」

不過受訪到一半，桌上卻突然跳上一隻貓，惹得小維尼修斯哈哈大笑，結果一旁的新聞官卻直接抓起貓仍了下去，引發了全場譁然，就連小維尼修斯也是一臉驚訝地看著新聞官，會後許多球迷都認為驅趕貓咪的舉動太粗魯了。

How on earth did a cat make its way into a Brazil press conference?



And did he really need to throw it like that?!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LIDM3JEBjs — Andrew Gourdie (@AndrewGourdie) December 7, 2022

儘管當時新聞官雙手一攤，示意自己動作已經非常輕了，仍然有人認為沒必要像是用丟布偶的方式將貓給扔出去，但也有球迷替其抱屈，表示新聞官已經有安撫貓的動作，抓貓的手法也有一定的歷練，而且桌子距離地面也不算太高，而最後這隻貓也還是留在了記者會中，並沒有出現過度驚嚇的反應。