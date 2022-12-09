台北市長柯文哲8日到國立台東大學與師生分享人生觀。（國立台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學學生會與畢業生聯合委員會共同舉辦名人講堂昨日邀請台北市長柯文哲以「我的人生觀」為題，分享對於自己生命中發生的人事物帶給他的想法和態度。有關2024總統大選政治議題，柯只回，「難得下鄉，台北的問題就不要問」。

活動由國立台東大學第18屆學生會長鄒杰崙、學生議長兼任畢聯會長郭武嚳輪番致詞，表示由衷感謝柯文哲市長在市政繁忙之際，撥冗到校演講，希望參與同學們能從中得到啟發，並邁向人生的下一步。台東大學指出，柯文哲自台灣大學醫學系畢業後即進入台大醫院擔任醫生，現職台北市長，並於2014年以政治素人姿態一舉獲選為台北市市長，於2018年再度勝選連任，民眾口中常以「柯P」與「阿伯」相稱，具有相當高的人氣。

柯文哲分享，在2014年當選台北市長後，進入政壇是完全不同的人生體驗，「在政壇所經歷的風風雨雨，盡力而為都有做到」而談到生命觀的重要性，「當你可以面對死亡，才能轉過頭問人生是什麼」、「人其實是死而平等」、「在人生過程中尋找生命意義很重要」，他在醫生的經歷中體悟，人非神卻能做到心存善念、盡力而為。

台北市長柯文哲8日到國立台東大學與師生分享人生觀。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

東大學生提問，有關醫生面對死亡的問題，柯文哲回答，死亡最難過的，不是往生者和家屬，而是醫生。他總結心路歷程，就是「見山是山，見山不是山，見山又是山」，意即最困難的並非面對挫折打擊，最困難的是沒有失去熱情，每個人都應擁有自己的核心價值和人生觀，如此面對挫折打擊，才不會崩潰，別因遇見0.5％糟糕的人事物，就決定放棄自己過往所熱衷的事物或相信的理念，這樣等同忽略99.5％的美好。

柯文哲最後送給學生1句話省思：「人要怎麼樣，才算是活著？」如果人只單靠醫療機器的輔助而留著一口氣，這樣還算是活著嗎？從醫30餘年並閱歷無數生死百態的柯文哲認為，生命的歷程在於過程，把握當下才是真理。

台北市長柯文哲8日到國立台東大學與師生分享人生觀。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

柯文哲曾任台大醫院急診部醫師、台大醫院創傷醫學部主任、台大醫學院教授，專長是外科重症醫學、器官移植、人工器官等，也是第1位將葉克膜（ECMO）技術引進台灣的醫師，一直以來都是醫界楷模，以一己之力，為台灣引進葉克膜急救方式，建立器官捐贈制度。

此外，媒體訪問2024總統大選等相關問題，柯文哲只有大笑不願回應，只說：「難得下鄉，這種台北的問題就不要問。」