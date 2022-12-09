亞洲指標性烘焙主題展會－台北國際烘焙暨設備展（Taipei Int’l Bakery Show）最具話題的年度評選活動「台灣烘焙大賞」即將開跑！秉持推廣數位轉型的初衷，2023台灣烘焙大賞以網路聲量為核心，舉辦「TOP30」網路聲量榜單以及「潛力獎」烘焙競賽兩項評選活動，本屆首度攜手知名網路市調公司「大數據股份有限公司」及其旗下數據內容媒體平台「網路溫度計」操刀聲量調查，為全台業者及吃貨提供最完整、專業的聲量指南。

亞洲指標性烘焙主題展會－台北國際烘焙暨設備展（Taipei Int’l Bakery Show）最具話題的年度評選活動「台灣烘焙大賞」即將開跑。(戴志揚翻攝)

亞洲指標性烘焙主題展會－台北國際烘焙暨設備展（Taipei Int’l Bakery Show）最具話題的年度評選活動「台灣烘焙大賞」即將開跑。(戴志揚翻攝)

「台灣烘焙大賞TOP30」於2022年3月公布首屆榜單，成為全台烘焙愛好者的年度必吃清單，更讓吃貨們敲碗期待隔年的榜單發布！為提供更趨完整、專業的聲量榜單，本屆特邀「大數據股份有限公司」及旗下媒體平台「網路溫度計」調查統計，彙整全台網路聲量前30名烘焙產品，為業者及民眾提供最新年度榜單，在趨勢浪頭更新經營方針或踩點名單。

不僅洞察網路趨勢，「台灣烘焙大賞」更投入資源拉拔烘焙新星！首次擴大舉辦「潛力獎」競賽活動，以網路溫度計調查出今年度網路聲量最高的烘焙品項－泡芙為競賽主題，號召全台優秀的泡芙店家參與競賽。

賽事由中華穀類食品工業技術研究所－施坤河為評審長帶領專業評審團隊審查，以專家眼光嚴選全台最強泡芙！得獎店家更將獲得4日免費進駐亞洲烘焙盛會－2023台北國際烘焙暨設備展的機會，將專家認證的必吃泡芙帶給全台的烘焙愛好者，敬請全台泡芙店家搭上網路聲量熱潮，立刻報名「台灣烘焙大賞－潛力獎」，跨出成為烘焙爆品的重要一步。