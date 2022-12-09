嘉義市市長黃敏惠指出，嘉義市污水系統本來遇上許多問題，但自從將「BOT模式」改為「政府自辦」採購，加速了污水系統的建置；111年嘉義市接管戶數3120戶提升率3.04%，延續110年成長幅度，連續2年為全國之冠，這也讓市府更有信心，能在113年達成污水系統第一期計畫用戶接管戶數15,000戶、用戶接管普及率達14.81%之目標。

黃敏惠今（9）日在臉書發文表示，她常說看不到的建設，就要更用心，尤其又與市民息息相關，不做不行、不動不行、不加緊腳步也不行。起初污水系統遇上許多問題，回溯 到民國93年，因中央政策改成「BOT模式」，沒有廠商願意投入施作；後續市府不斷想辦法溝通，建議改為「政府自辦」採購，加速污水系統的建置。

黃敏惠坦言，一路走來、過程很辛苦，歷經中央政策改變、設計採購案廠商間訴訟，但在市府團隊努力解決、加速前進下，已於103年11月正式發包簽約，立即投入嘉義市污水下水道系統建設規劃設計。

不僅如此，黃敏惠指出，市府竭力克服許多挑戰與困難，讓污水下水道9標用戶接管工程在111年全部施工，更有3標工程已竣工，截至111年10月底全市接管戶數已成長到7,237戶，接管戶數更是飆升13倍以上。111年統計1月至10月底，接管戶數3120戶提升率3.04%，延續110年成長幅度連續2年為全國之冠，因此更有信心在113年達成污水系統第一期計畫用戶接管戶數15,000戶、用戶接管普及率達14.81%之目標。

黃敏惠強調，這幾年來她與市府團隊不斷建置雨水、污水下水道，兩者功能不同，但這都是看不到的良心工程，感謝每一位夥伴的用心規劃、執行，讓市民得以看到平整的道路、舒適的環境，他們會努力做好污水工程，城市才會進步。