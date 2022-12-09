民進黨嘉義市長候選人李俊俋今天與3位桃園議員當選催年輕人返「嘉」投票。（李俊俋團隊提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長重行選舉倒數第10天，民進黨市長候選人李俊俋今天由3位桃園議員當選人陪同，站路口拜票，向年輕選民催票，齊喊「外地年輕人回嘉投票」；而此次九合一選舉投票率低，國民黨市長候選人黃敏惠受訪時說「平日的作為及表現，比選舉的時候噴口水更有意義。」

李俊俋說，前幾天有彰化縣的4位準新科議員、今天有桃園來的許家睿、黃瓊慧、李宗豪3位準議員都來相挺，能夠和這些年輕人一起拜票，感覺有滿滿活力，而這也顯示民進黨老中青3代團結在一起，雖然11月26日我們跌倒了，但民進黨會重新站起來。

許家睿、黃瓊慧、李宗豪3位準議員都說，會回到自己的所在地去催票，鼓勵嘉義的青年能夠「回嘉」投票，用「年輕人拉年輕人的票」的方式，來力挺李俊俋。

九合一選舉全國投票率低，此次嘉義市長重行選舉，綠營催青年返「嘉」投票，媒體詢問黃敏惠是否擔心青年對政治冷漠，會影響這次選情？

黃敏惠說，許多人對於政治的冷漠，是來自對政治口水的厭惡，「平日的作為及表現，比選舉的時候噴口水更有意義。」