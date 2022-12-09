主管大多都喜歡有能力的下屬，能在時間內完成工作，但有時表現太亮眼，可能會成為對方的眼中釘。《靈匣網》近日分享5個在職場中能獨挑大樑的星座，而且實力非常好，但有時因太過於正直，反而不被主管喜歡。

1、 獅子座

獅子座個性正直，而且熱情又積極向上，無論工作還是生活，他們都會竭盡全力，本身實力強，總能在時間內完成工作，成果也都非常好，但也因過於正直，有時會不小心得罪上司，例如當項目看似成功率低，主管選擇放棄，但獅子座卻力挽狂瀾，若取得勝利，就會成為主管的眼中釘，而且獅子座平時又總是有些自大，容易受人詬病。

2、天秤座

天秤座做事光明磊落，若在工作中發現錯誤，他們會馬上糾正，不希望為了掩蓋錯誤，導致無辜的人被牽連，因此工作上他們很謹慎，將工作交給他們非常安心，但這也意味天秤座憎惡潛規則，厭惡不公平的感覺，但有時在主管眼中，做任何事沒有模糊地帶的人，非常難對付又愛挑毛病，讓主管很惱火。

3、 射手座

射手座行動力強，一旦目標明確，就會認真去完成，而且他們腦筋靈活，總是很有精力，此外他們正義感強，如果遇到不公平的情況時，會選擇挺身而出，就算與自己沒關係的事，他們也樂於出手幫忙，在工作上遇到拿年資壓人的主管，他們也不會感到害怕，絕對會為自己或同事爭取機會，很享受助人聲張正義的感覺。

4、 處女座

處女座追求完美到挑剔的地步，為了達到目標，他們會嚴格要求自己，不放過任何一個細節，也無法容許犯點小錯誤，將工作交給處女座處理，他們不僅可以達成目標，還能表現亮眼，不過他們不僅要求自己，也會用樣的標準要求別人，讓人備感壓力，有時主管也會認為，處女座過於要求完美，做一件事需花太長時間，讓人難以接受。

5、金牛座

金牛座個性穩重老實，凡事都任勞任怨，總是默默地工作，不像其他人一樣，喜歡挑三揀四，待人處事上有些寬容，面對無傷大雅的小事，他們總是一笑而過，看起來沒有脾氣，喜歡大事化小、小事化無，並非主管不喜歡金牛座，只是他們經常埋頭骨幹的做事，有時常被忽略，例如面對加薪時，金牛座就可能被遺忘。