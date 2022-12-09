展望2023年，總經、企業獲利面臨衰退壓力，加上高利率影響性發酵，統一投顧預期，台股將先蹲後跳，低點落於第二季、看11,000點，但隨製造業庫存調整第二、三季結束，第四季企業獲利年增將恢復正成長，且2024年迎總統大選，政策利多下第四季可望見高點、上看萬六。

短線來看，台股在年底作帳行情下有撐，但統一投顧總經理廖婉婷預期，農曆年後恐開始反映經濟衰退，依過去經驗，當經濟衰退、企業獲利大減時，台股跌幅至少2、3成，投資人以降低持股、持盈保泰為宜，若一定要布局，則以防禦型、高殖利率等類股為主，鎖定穩定獲利者，如電信，或今年受傷較輕、能持續配息的部分金融股，或較不受經濟影響的內需股，並避開如面板、航運獲利波動大者。

針對美國2年期及10年期公債殖利率倒掛，廖婉婷指出，回溯歷史紀錄，當倒掛開始的一年內，經濟衰退機率67％，兩年內經濟衰退機率更高達九成，今年首次見倒掛是在3月，推估明年3月底開始，經濟衰退機率近七成，再往後年走，經濟勢必會衰退，並牽動股市下跌，再搭配評價面，預期台股明年低點將落在第二季。

屆時的經濟衰退，市場或再掀降息議題，但廖婉婷認為，明年應該看不到真正的降息，但從2023年下半年起，當市場開始討論降息時，股市評價有機會獲得修復，而有望看到反彈。因此，第二季末到第三季，是較好的介入時間點。

布局上，電子首重MSI，Metaverse虛實整合、Server PCIe5新平台、Inventory去庫存告終等相關受惠股；傳產布局MVP，Materials原物料下跌受惠，V-Sharp谷底回升V轉股，包括金融、生技；Policy政策受惠，包括新能源車、風力發電、重電業者。

統一全球新科技基金經理人郭智偉也看好，包括雲端、綠電及無人化趨勢，是科技領域最具成長潛力的三大主軸。