愛山林（2540）今（9）日舉辦法說會，由董事長祝文宇及總經理張境在、祝文宇的公子-董事長特助祝藝等人主持。看好剛性需求，明年推案計畫將大爆炸，目標上看1,500億元，在全台各城市遍地開花。

祝文宇在主持法說會時表示，愛山林正作土地開發，正式入主愛山林以來七、八年，一直在儲存土地，過去幾年沒配息也正是儲存能量，每年營收都十多億元；但自去年開始已把土地開始投資開發，營建業是必須依全部完工法來認列，因為土地非常多，加上回饋公司的量也非常大，股本也從16億元調高到26億元，在土地開發開始動之後，將儘速完成開發。

祝文宇表示，另外今年愛山林還有增資計畫， 以擴充營運資金，把土地儘快實現開發利潤。另外今年增加建設開發收入，以及營造收入，呈現在報表上。

愛山林財務長表示，愛山林業績自2018年以來逐年攀升，尤其2021年更達到高峰。至於今年截至第三季因打房及疫情，營收約近33億元 每股賺0.57元。

在不動產代銷業務方面，愛山林建設總經理張境在表示，截至11月為止，目前銷售中有850億元，有些會挪到明年度，這段時間受打房及疫情因素，有些建商動作放緩，線上銷售中850億元，包括：世界明珠、香榭、星野之森、新竹帝寶等。

張境在表示，緊接著明年度，有些已在潛銷中，元旦前後有些已計畫作廣告，包括信義安和、及興富發辦公大樓案。其中台北市約341億元，新北市方面，三重、板橋、土城為重點，合計約635億，其中都廳大院已潛銷，針對茂德 甲山林VIP賞屋，準備要簽約，20日之後廣告量會加大。

甲山林集團方面，土城永寧有兩地，約150億，明年二月建造會拿到，森源樹四塊基地，明年推出兩塊，另外在淡水約有157億；在基期低的基隆德安，有美麗薈約93億，訴求三字頭買到內湖；新竹帝寶明年中第二期若建照取得可望上線。總計明年推案量約有1,476億元。

愛山林董事長特助祝藝表示，愛山林目前自建案主要有海上皇宮、中山綻等許多個案，明年起自建案收入會陸續入帳。其中速度最快是南港山森原，總銷約5億，已完銷，明年農曆年後交屋。

祝藝表示，至於愛山林第一筆開始動工自建案圓山帝寶，預計2025年完工。此外，新竹帝寶三張照，近兩個月開賣後，已售四成左右，明年農曆年後動工，工期較快，估計兩年可完工，2025年最快可開始交屋入帳。

祝藝表示，明年愛山林自建案方面的預計推案計畫，約247億元，包括新竹帝寶、帝景、市政官邸，及龍江路地上權案，預計12月可取得使照，明年會出租辦公室。