孫盛希（右）相隔3年終於飛回韓國陪伴父親。（滾石唱片提供）

孫盛希今（9日）推出新單曲〈清醒夢〉，透過主歌與副歌不停輪迴，以及不同力道的聲線詮釋，表現在生活及感情中的執迷不悟，以及內在理性與瘋狂之間的辯論過程。孫盛希分享創作表示：「每個人都有兩個面向，表面看到的，和只有自己知道的。像娛樂圈更常看到這樣的狀況，社群上看起來很開心、活潑健康，內心卻有很多壓抑的情緒和故事。」

她近期邀約不斷埋首工作，坦言已經很久沒有寫歌，常常在訪問中被問到近況時，還是會回覆「一直在寫歌準備新專輯」，但孫盛希透露心情：「其實卡關滿久，直到前陣子去了創作營，半強迫式的寫出歌曲，沒想到抒發了心裡那股莫名卡卡的感覺。寫完歌後狀態比較好，突然有一句話在心中浮現：『我還是音樂人無誤』，希望大家也能喜歡這首歌。」

由於疫情影響，孫盛希已3年沒見到家人，日前特別飛回韓國，把握時間陪伴爸爸，並造訪弟弟在首爾開的咖啡廳。由於工作緊湊，她此行只回去5天就趕回台灣，即便如此她仍非常開心：「前陣子疫情下要和家人團聚不容易，終於回到韓國見到家人，也快速的休息充電了。」年底跨年夜她將趕場演出，在台南跟嘉義和大家一起迎接新年，預計農曆過年再回韓國陪伴家人，休息充電。