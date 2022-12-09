2022年即將進入尾聲，不少人都希望能揮別厄運，迎來更好的發展，對此《搜狐網》運勢專欄點名3星座年底鹹魚翻身，不僅事業起飛，更有財神撐腰，求財得利、萬事亨通，能一路旺到2023年！

▍TOP 3：獅子座

獅子座天生具有王者風範，樂觀進取的他們為了取得成功，總是卯足全力，但過去一段時間的機運不佳，成果差強人意，好在進入年底後，獅子座迎來空前好運，將揮別過往的不順遂，迎來完美逆襲，不僅能在擅長的領域獲得成功，財運也愈發旺盛。

▍TOP 2：射手座

射手座擅長學習，一旦設定好目標就會筆直前進，而這個月底射手即將迎來好運，不僅能夠憑藉努力和才智擺脫過去的低迷，事業上也有空前成就，在工作領域中累積不少人脈和資源，同時擁有一筆為數不小的存款，運勢一路旺到2023年。

▍TOP 1：雙子座

進入年底後，雙子座總算得以撥雲見日，將過去的陰霾一掃而空，並且調整好自己的狀態，投入工作領域，有望在競爭激烈中脫穎而出。由於雙子在事業上懂得靈活變通，連帶盈利飛漲，投資財富也能錢滾錢，各方面都能更上一層樓。