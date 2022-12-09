何姓男子不滿37歲的吳姓男子出現在前妻姚女的家中，情緒失控下，持刀追殺狂捅131刀、還用繩索將他吊掛勒斃，事後逃至鼓山車站躲藏落網。吳男落網後遭起訴求處重量刑，遭羈押至今，但何男在羈押期滿前向法院聲請交保遭駁回後，又立刻提出抗告，但法官認認為他手段兇殘泯滅人性且有逃亡之虞，駁回他的抗告。

苓雅區林森二路一棟大樓今年5月發生命案，吳男上半身打赤膊，身中十多刀陳屍浴室內，屋內有多處噴濺血跡。

警方事後查出，何男持有姚女住處備用鑰匙，進屋後發現不認識的死者在內，兩人立即起口角衝突，憤怒中隨手抓起一旁的刀朝死者揮去，死者當場遭亂刀砍中多處要害，致命傷全集中在上半身及頸部。整起憾事，姚女因為出門接送小孩，並不知情。

何男犯案後，將2把沾滿乾涸血跡的凶刀丟在機車置物箱後、逃亡至路竹車站，再南下至鼓山車站，為了掩人耳目，特地穿上反光背心、偽裝成工作人員，再藏匿在車站電梯上方、僅能容一人藏身的狹小維修空間。

眼見警方在電梯門外包圍等待，何男還裝傻、打開電梯玻璃門後探頭詢問警方，眼見掰不下去，乖乖走出電梯就逮，被警方壓制上銬。

地檢署相驗屍體、解剖報告書指出，吳男頭、頸、軀幹、四肢共131處有穿刺和切割傷，深達肺、肝、腎、胰臟、腸繫膜，造成左側血胸、氣胸，瀕死前又遭吊繩吊掛於門把、窒息而死。

何男向檢方供稱，自己的記憶「斷片」，並沒有殺人的意圖。但吳男家屬向檢方痛陳，至今仍無法走出傷痛，希望檢方對何男求處死刑。高雄地檢署認為，何男只因為感情因素就痛下殺手，手法兇殘，依《殺人罪》起訴何男，並建請法院從重量刑。殘，依《殺人罪》起訴何男，並建請法院從重量刑。

何嫌日前在因羈押期滿前聲請交保遭駁回，又不服提出抗告，但高雄高分院法官認為，何男涉案情節重大，且有逃亡之虞駁回。