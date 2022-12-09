全國縣市長將於25日宣誓就職暨交接，中選會委員邱昌嶽本月7日已將連江縣第8屆縣長當選證書頒發給王忠銘。對於小三通議題王忠銘表示，恢復小三通是馬祖鄉親的共識，國際間都已經開放，為何金馬的鄉親還要繞一大圈，希望中央能盡快啟動，農曆春節前是很好的時機。

王忠銘表示，重啟小三通是馬祖鄉親的期望與共識，基於婚喪喜慶人道因素，都希望小三通能恢復，現在國際間都已經開放，沒道理讓金馬的鄉親還要繞一大圈，浪費往返的時間和金錢，只要中央同意啟動，地方政府都會做好準備，農曆春節前就是個很好的時機。