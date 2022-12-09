中職今天公布5隊60人契約保留名單，富邦悍將17人最多，樂天桃猿6人最少，統一獅13人、中信兄弟12人、味全龍11人，總計59人在名單外。

由於今年台鋼雄鷹加入中職成為第6隊，因應擴編選秀時程將各隊提交契約保留名單日期往後延，9日是各隊提交名單期限。按照聯盟規章公布，60人名單外的球員可不經原球團同意，直接與其他球隊接觸談約，原球團也可簽回。

各隊非契約保留球員名單如下：

富邦悍將（17人）：林詠翔、陳鴻文、林逸翔、張耿豪、王躍霖、張瑞麟、洪聖欽、林柏佑、林琨笙、林憲章、林益全、許宸銘、周奕丞、詹智堯、陽耀勳、高國輝、高孝儀。

中信兄弟（12人）：王梓安、鄭佳彥、李家成、林瑞祥、黃弘毅、周磊、吳明鴻、林明杰、張聖豪、張志強、黃鈞麟、劉貴元。

統一獅（13人）：吳丞哲、楊淳弼、林威志、林航、方建德、張竣凱、郭峻偉、蔡鉦宇、吳桀睿、謝修銓、羅國龍、林焌翰、潘武雄。

味全龍（11人）：游宗儒、陳良志、廖文揚、林羿豪、陳明軒、劉崇聖、林驛騰、林旺衛、高淮安、曾陶鎔、陳震洋。

樂天桃猿（6人）：游朝惟、曾琦、張明翔、李承禎、何逸龍、林知譽