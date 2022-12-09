交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處為推動「綠色目的地認證及參賽計畫(GD-ACP)」，昨(8)日於淡水將捷金鬱金香酒店舉辦「永續旅遊願景討論會議」，邀請多位學者以精湛的專題分享帶來不同面向的永續思考與行動，希望透過發掘課題、凝聚共識，形成北海岸永續旅遊願景

本次活動邀請社團法人台灣生態旅遊協會名譽理事長、教授郭城孟、中國文化大學景觀學系所長暨系主任郭瓊瑩、台灣大學地理環境資源學系教授林俊全及高雄餐旅大學觀光研究所教授暨皇冠海岸觀光圈計畫主持人劉喜臨等多位學者參加外，另外也有北觀處永續實踐小組相關成員、轄區內相關利害關係人，在地社區、業者、旅行社等共50餘人共襄盛舉。

郭城孟指出，台灣的土地在最短的距離內即可欣賞山海美景，而北觀處的4個遊憩系統內都有世界級的美景，相當可貴，也建議未來可針對轄區內的個別區域討論永續發展願景；林俊全則勉勵可思考適合的發展模式，也期許北觀除了綠色旅遊目的地外，亦可成為協助台灣晉升green list的重要助力與亮點。

郭瓊瑩透過專業的眼光帶領大家從「皇冠」＋「微笑」看到北海岸的山海交融潛力，透過閱讀生活地景與體驗經濟、因地制宜的建設與美學導入等策略，創造每一個人的「唯一」和「永恆」；而劉喜臨老師則以生動的論述，強調永續旅遊利害關係人共同參與、協商的重要性，並提醒與會者要創造永續與環境，唯有「決心」、「決心」與「決心」。

北觀處長陳美秀表示，皇冠北海岸推動永續旅遊，需要北觀處與轄區內所有業者、團體、居民形成合作夥伴關係，共同努力才能達到共享、共榮、共好的觀光環境。

北觀處指出，在各地推行永續旅遊與綠色旅遊目的地的同時，如何整合轄區內業者、居民等利害關係人的意見，依據永續發展環境生態、社會文化、在地經濟與永續管理四大面向，共同勾勒未來地方發展的永續願景與目標，並提出差異化與具有皇冠北海岸獨特性的發展願景與策略，為今日永續願景討論會議的重要任務。