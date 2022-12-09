本報日前獨家揭露，國安局長陳明通在台大國發所任教時，指導的學生中，有20人過度引述台大胡佛東亞民主研究中心研究成果，被批評是「論文工廠」。台大為平息抄襲爭議，修正碩博士學位考試規則，規定考試委員中，至少一人須從研究所外找，對此台北市議員王世堅感嘆，曾幾何時跑出這些假國師，希望陳明通知所進退，實在是該走的人玷污了學術界。

台大為了平息陳明通指導論文風波，除修改規章，碩博論文須比對原創性，近期也修正碩博士學位考試規則，規定考試委員中，至少一人須從研究所外找，進一步維護論文學術品質。

王世堅今下午在議會受訪被問及此事，強調不應該用政治權力挑戰學術尊嚴，學術尊嚴是國家重要的基石，陳明通過去是非常優秀的教授，不想多加批評，但相信他自己知道是怎麼一回事，也希望陳明通知所進退。

王世堅表示，如果弄到讓社會或讓學術界定出其他更細的規則來規範論文，覺得實在是「該走的人玷污了學術界」，王世堅感嘆道，本來學術界大家都很誠實的面對自己，面對學術，曾幾何時跑出這些假國師，隨後大嘆一聲「天阿」。

王呼籲，希望他們有自知之明，知道應該怎麼做，來平息這一場紛爭，陳明通曾經是學術人、著名教授，應該放過學術，還給學術應有的尊嚴。