全球第一架由中國大陸製造的窄體噴射飛機C919，於9日在上海正式交機給訂機客戶中國東方航空。同時，C919也在天空翱翔15分鐘，彰顯這個具有歷史性意義的一刻。

大陸官媒新華社指出，這架飛機是歐洲空中巴士A320neo，以及美國波音737 MAX單走道噴射飛機的勁敵。在9月通過安全航行認證，11月實際量產後，C919預計明年春天正式開始首趟商業飛行。

這架剛交給東航的飛機，內有164個座位，機身側面用中英文寫著全球首架幾個字。據悉，這架C919以後將穿梭於北京與上海之間，也就是值勤於京滬航線。

東航計畫在未來兩年內，陸續接收首批C919訂單中其餘4架。不過，最早的規畫是，明年可望拿到剩下的全部4架。中國東方航空方面，並沒有回應路透社這篇報導。

過去幾年以來，中美雙邊的衝突不斷，包括政治、貿易甚至高科技等不同層面。中國大陸為了擺脫對波音以及空中巴士的飛機重度依賴，故在C919研發上特別賣力且積極。

美系券商Jefferies預估，最晚在2030年前，中國商飛（COMAC）每年將可生產25架左右的C919，跟歐美對手目前窄體飛機每月產量相比，著實還有不小差距。這家專門研製大型民航機的國企，也沒有立即性的回應。

C919雖是中國大陸自行組建，但部分重要零組件還是得仰賴西方國家的鼻息，像是來自美國奇異（GE）、法國賽峰（Safran）還有美國漢威聯合（Honeywell International）的引擎以及飛航控制系統等等。中國大陸也正在快馬加鞭，提升自己國產零組件的比例，例如CJ-1000A引擎的研發工作。

這架C919飛機註冊號碼是B-919A，B代表中國大陸民航飛機，919就是這架飛機名稱，A則是有第一架的意思。整組編號也要凸顯出，這是一架航空界的新機型，也是全球首架之意。