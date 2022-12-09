全國交通安全最高榮譽─交通界奧斯卡獎的金安獎，新北市政府以踏實的腳步、創新的精神及齊心的團隊合作，一舉榮獲10項大獎；新北市長侯友宜表示，提升市民交通安全是市府的重責大任，市府團隊必繼續努力，市民的小事就是我們的大事。

侯友宜表示，我們的目標是要建構人本安全、智慧科技運輸系統，秉持全交通行動支付、全方位安全交通、全多元資訊交通、全網路運輸系統等四大方向打造新北智慧交通城；在交通局、工務局、警察局、新聞局、教育局、經發局等局處及臺北區監理所共同組成的新北道安團隊努力下，新北市榮獲5項道安創新貢獻獎大滿貫!除了感謝評審專家、學者給予的肯定，更由衷謝謝新北市民的支持和配合，一同為交通安全來努力。

交通局長鍾鳴時表示，金安獎是針對各縣市年度執行道路交通安全的績效進行評比，藉由良性競爭與獎勵，精進道安作為，並擇優進行成效觀摩交流，以發掘問題適時輔導改進，期能有效改善交通秩序、增進交通安全。

交通局交通安全科科長林碧芬指出，這次新北市道安團隊囊括「精進獎」分組第二名及「砂石車安全管理專案」全國第一名。單項成績部分，「交通安全宣導」拿下分組第一名、「交通安全教育」分組第二「公路監理」分組第三名。

另今年道安創新貢獻獎，新北市政府道安團隊5個組別都有獲獎，以「智慧雲端動態救護車優先號誌系統」、「在地化交通安全宣導影片」及「提升機車外送服務業者安全管理作為」分別於「交通工程」、「交通安全宣導」及「公路監理」榮獲第一名，並以「區間平均速率執法科技升級與管理」及「守護青春 ，杜絕無照」贏得「交通執法」和「交通安全教育」全國第二名。

在個人獎項部分，彰化交通大隊警員江敦霖從一開始對交通安全一知半解，到最後轉變成自己動手做交通安全宣導道具，就是為了讓更多民眾能更加了解交通安全需要注意的細節；在一次外出巡邏中他發現U-BIKE維修車司機休克，趕緊加入搶救行列，不僅成功救回寶貴生命，更保護所有道路駕駛人。

鍾鳴時強調這份榮耀是屬於市府團隊和所有市民，「交通安全是我們的責任，」市府團隊將持續秉持「做大事、做大市」的態度，努力打造更安全、更友善的交通環境。