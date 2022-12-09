台南好YOUNG跨年晚會壓軸名單今天揭曉，國民姐夫「AKIRA」12月31日將帶著EXILE放浪兄弟好夥伴SHOKICHI，以特別組合方式到台南演出，AKIRA與林志玲2019年在台南結婚，對於能夠參加台南的跨年晚會，他說，「是個很有緣份的地方！」

將於12月31日在台南市政府永華市政中心西側廣場舉辦的「台南好YOUNG」跨年晚會，今天公布最後一組超級演出嘉賓，讓人眼睛一亮，EXILE放浪兄弟團長AKIRA目前日本、台灣兩頭跑，決定將12月31日的最後1個小時，留給「有緣分」的台南，帶著SHOKICHI來趟台南「初體驗」。

放浪兄弟7日剛發行最新專輯「POWER OF WISH」，正在日本進行今年最後一輪巨蛋演唱會，AKIRA、SHOKICHI兩人也特別錄製問候影片，預告將以「AKIRA x SHOKICHI from EXILE」特別組合登台演出。由於他們曾在日本演唱會帶給粉絲驚喜，12月31日台南跨年晚會將是超級加碼的豪華版本。

AKIRA很高興第一次要在台南跨年，也說台南已經是他的第二故鄉，非常期待；沒到過台南的SHOKICHI則期待台南「偏甜」的美食，也希望透過當天演出與觀眾們共創美好的回憶。

「台南好YOUNG」跨年晚會將於12月31日晚間在台南市政府永華市政中心西側廣場舉行，主持人為炎亞綸、徐凱希，除了「AKIRA x SHOKICHI from EXILE」特別組合演出，還有來自在日本TicTok締造5億次播放的偶像女團「FRUITS ZIPPER」、韓國新世代偶像男團「EPEX」，以及炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、造夢者樂團、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、Howz•莫凡新等精彩演出。