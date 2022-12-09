臺北市政府中庭『原』味十足，有精緻的十字繡手工藝、生命繪本、傳說故事Podcast、文化樂舞、部落風嘻哈舞步及南島夏威夷呼拉舞等，多樣的圖騰及繽紛的色彩也吸引許多來往民眾的目光，臺北市吉祥物熊讚一席原民傳統服飾現身，讓原住民長青學苑成果展充滿驚喜歡樂聲。

臺北市政府原住民族事務委員會將臺北市原住民兩大銀髮族照顧計畫「長青樂活」及「耆老服務中心」合併，成立全臺灣第一個「原住民長青學苑」。(台北市原民會提供)

臺北市政府原住民族事務委員會將臺北市原住民兩大銀髮族照顧計畫「長青樂活」及「耆老服務中心」合併，成立全臺灣第一個「原住民長青學苑」。(台北市原民會提供)

由臺北市政府原住民族事務委員會（以下簡稱臺北市原民會）主辦的「臺北市原住民長青學苑」，今天在臺北市政府中庭（12/09）舉辦年度成果展，將一整年的學習成果分享給更多市民，特地邀請熊讚擔任特別來賓，熊讚盛裝出席穿上阿美族裙子，不僅與原住民耆老一起演出還與臺北市原民會主委一起導覽長者們的作品，看到長者的作品如此的多元豐富，熊讚也比出大拇指，大讚長輩拿麼厲害，給臺北市的原住民長者掌聲加尖叫！

臺北市原民會主委巴干‧巴萬表示，自111年度起，臺北市政府原住民族事務委員會將臺北市原住民兩大銀髮族照顧計畫「長青樂活」及「耆老服務中心」合併，成立全臺灣第一個「原住民長青學苑」。每一年的成果展都有不同的亮點，今年最特別的就是長者親手繪製的生命繪本，透過創作去回顧及尊榮他們的生命經驗，以及製播Podcast節目《vuvu的故事屋》，讓長者自己詮釋族群的文化故事。從每一個作品中能感受到耆老們在課堂上的用心、創意表現及手腦靈活。

臺北市政府原住民族事務委員會將臺北市原住民兩大銀髮族照顧計畫「長青樂活」及「耆老服務中心」合併，成立全臺灣第一個「原住民長青學苑」。(台北市原民會提供)

臺北市政府原住民族事務委員會將臺北市原住民兩大銀髮族照顧計畫「長青樂活」及「耆老服務中心」合併，成立全臺灣第一個「原住民長青學苑」。(台北市原民會提供)

作為全臺灣六都唯一的原住民長青學苑，臺北市政府原住民族事務委員會藉由年度成果展體現臺北市長者照護設計的豐富度及實用性，特別以動靜態方式呈現五大主題，包含：靜態的生命繪本、手工藝作品、培訓教具、口傳Podcast節目和動態的舞蹈表演等。這些作品來自原住民長青學苑中山區、北投區、萬華區、文山區、南港區5個據點不同族群的學員，不同的族群表現的創意各有千秋，泰雅族長者喜歡說故事參與製播Podcast節目、排灣族長者手工精巧專精十字繡、阿美族長者律動感十足擅長樂舞表演。5個據點約有兩百多名長者，其中有在學校擔任族語資源老師，不僅投入教具研發及製作，也將自己在長青學苑的教具作品應用在教學場域。

臺北市政府原住民族事務委員會將臺北市原住民兩大銀髮族照顧計畫「長青樂活」及「耆老服務中心」合併，成立全臺灣第一個「原住民長青學苑」。(台北市原民會提供)

有別於原鄉的文化健康站，臺北市原住民長青學苑以「終身學習」及「活到老服務到老」為目標，媒合長者至機構進行文化分享服務，協助長者能以「文化力」再次投入社會，將長者的文化經驗轉化成各式課程，包含：傳說故事、傳統手工藝、文化樂舞等，以寓教於樂的方式分享及推廣原住民的文化，成為行走在臺北市都會巷弄裡，最有溫度且具有生命力的「原住民文化分享員」！

臺北市原住民長青學苑的辦理，為了促進長者健康、延緩老化，臺北市原民會主委巴干‧巴萬表示也表示：首度與南港健康服務中心合作，結合專業資源幫長輩們規劃一系列的健康促進課程，從血壓、口腔、到眼睛的保健，也結合中醫穴位養生，運用北原會館頂樓的空中菜園，帶著長輩現摘現煮，吃得健康，從生活中好好保養。

由臺北市公益彩券盈餘分配基金補助成立的「臺北市原住民長青學苑」，目前共有5處據點：包含南港區北原會館、北投區凱達格蘭文化館、萬華區娜魯灣創藝會所，文山區興豐區民活動中心、以及中山區康樂B區民活動中心，提供文康活動、共餐、電話訪視及居家關懷等服務。對於退休後的長者，除了有個與族人相聚相伴的場域，更要從課程中連結長者文化記憶及生命經驗，讓『銀』向人生下半場的臺北市原住民長者，在都會原鄉有身、心、靈樂活富足的安養環境。歡迎設籍臺北市，55歲以上之原住民長者免費參加。