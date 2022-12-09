撞擊瞬間曝光！遊覽車急速猛撞金門騎士 2人遭拖行重傷送醫

被追撞的機車卡在遊覽車下方遭拖行了幾公尺才停下，地上還流了滿地汽油與機油，令人怵目驚心。（于家麒攝）

肇事的遊覽車擋風玻璃疑似為遭撞飛的傷者強力碰撞而碎裂。（于家麒攝）

警方立即對雙方駕駛實施酒測，皆未有飲酒情形，肇事原因由金城分局釐清中。（于家麒攝）

金門縣金寧鄉伯玉路3段與雙瓊路口今（9）日接近中午時發生一起嚴重車禍意外，一輛由余姓男子所騎乘之普通重型機車附載後座余姓乘客由伯玉路往瓊林方向行駛，行經雙瓊路口欲左轉時與遭後方由周姓男子駕駛之遊覽車追撞，造成機車騎士腳部骨折，附載後座乘客有顱內出血等傷勢，經緊急送醫做進一步檢查。雙方駕駛經警方實施酒測，皆未有飲酒情形，肇事原因由金城分局釐清中。

根據目擊民眾表示，這起車禍發生時，余姓男子騎乘機車搭載另1名男子欲由伯玉路左轉進入雙瓊路，不料被後方高速行駛的遊覽車追撞，機車還卡在遊覽車下方遭拖行了幾公尺才停下，2人也被撞飛造成重傷，地上還流了滿地汽油與機油，令人怵目驚心，很有可能是遊覽車趕著到機場接團，沒注意前方狀況才釀禍，不過一切都還要警方釐清肇事原因與責任。

金城分局表示，依照道路交通安全規則第89條1項7款規定，車輛起駛前應顯示方向燈，注意前後左右有無障礙或車輛行人。在此呼籲駕駛人，行經交叉路口時應確實遵守「慢、看、停」原則，多注意車前狀況且禮讓並減速慢行，以避免事故發生。