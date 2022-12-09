新北市永和1名楊姓男子（50歲），他在2020年因拒絕酒測，遭新北市政府交通事件裁決處裁罰18萬元，後來又因罰鍰未繳清，遭移送行政執行署新北分署執行。但令人費解的是，楊男雖前日有吃薑母鴨，但事隔一日後仍然拒絕酒測，才因此吃上18萬元的罰單。

楊男在2020年4月中旬某日下午，騎車行經新店安康路三段時，遭到警方酒測攔檢，但是楊男當場拒測，吞下18萬的拒測罰單。後來該案被移送至法務部行政執行署新北分署執行，楊男銀行存款遭扣押3300元，其後楊男又主動繳納2次各6000元即未再繳納。

新北分署在今年11月執行第3次扣押楊男存款，但並未成功扣得款項，楊男母親接到執行命令後，由楊男妻子陪同，在本月6日親自前往繳清剩餘罰款。楊男母親表示，兒子過去曾有過酒駕遭裁罰的紀錄，但此次是吃完薑母鴨的隔日才前往騎車，但不知為何還要拒絕酒測而遭罰。

新北分署呼籲民眾切勿酒(毒)駕及交通違規，以免害人害己，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒(毒)駕及交通違規罰鍰案件持續強力執行之決心。