走過東奧挫敗，林郁婷(左)揚威世錦賽，榮獲運動精英獎最佳女運動員獎殊榮。(中華奧會提供／資料照)

111年體育運動精英獎頒獎典禮，「柔道男神」楊勇緯與拳擊女將林郁婷，分獲最佳男運動員獎殊榮，體操小將莊佳龍奪得最佳新秀獎，楊勇緯恩師劉文等獲頒最佳教練獎。

由於目前有不少國際賽事正在進行，許多獲獎者都無法親自出席，讓整個頒獎典禮黯然失色許多。

奪下2021年阿布達比大滿貫賽金牌、2022年安塔利亞大滿貫賽金牌、亞錦賽銅牌的楊勇緯，擊敗今年印尼羽球大師賽、日本公開賽銀牌得主周天成，以及射箭湯智鈞、射擊楊昆弼等好手，榮獲最佳男運動員獎殊榮。

最佳女運動員獎爭奪非常激烈，6金釵分別是拳擊林郁婷、撞球周婕妤、射箭彭家懋、雷千瑩、田徑許樂、跆拳道羅家翎。

據了解評審在第一階段投票林郁婷與雷千瑩同票，兩人力壓羅嘉翎、許樂、彭家懋和周婕妤，第二輪投票，林郁婷憑藉含金量十足的世錦賽57公斤金牌，擊敗世界盃法國站女團金牌、哥倫比亞站混雙金牌的雷千瑩，勇奪最佳女運動員獎。

最佳教練獎部分，林郁婷恩師曾自強、楊勇緯恩師劉文等、羅家翎恩師劉聰達三人入圍，最終由劉文等獲獎。

最佳新秀獎方面，入圍者有體操莊佳龍、田徑謝元愷和射箭邱意晴，莊佳龍靠著世界中學生運動會雙槓金牌、單槓銀牌，成功摘下該獎項。

最佳運動精神獎則是由成功抗癌的拳擊女將陳念琴，擊敗周天成、許樂和女子網球聽障選手林家文而得獎。2022年世運會女子拔河隊在美國伯明罕世運會540公斤級7戰全勝，完成五連霸壯舉，摘下最佳運動團隊獎。