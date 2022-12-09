韓國央行九日表示，當地十月經常帳已連兩個月都是盈餘。不過，在進口額變多，出口又下滑以及出國旅遊人數增加下，順差金額已較去年同期大減。

韓國十月經常帳盈餘為8.8億美元，比九月15.8億美元少了近一半。同時，跟去年同期高達80.1億美元順差相比，幾乎是少了一個零。減少主因是海外大國家經濟趨緩，韓國出口下降，另外，受到原物料成本上漲，進口金額也水漲船高。

受到半導體出貨量大減16.4%影響，韓國十月出口額為525.9億美元，年減6%。其中，對中國大陸出口年減15.7%，對日本年減13.1%，至於東南亞區域也減少11.7%。同時，能源成本持續在高檔徘徊下，進口金額繼續增加，年增8.5%至540.7億美元，倘若不包括能源產品也是成長3.1%。

至於韓國人海外旅行支出和交通在內的服務項目，十月轉盈賺進5000萬美元，扭轉九月3.4億美元赤字的頹勢。不過，還是較一年前十月6.4億美元盈餘要低不少。

至於今年前十個月期間，韓國經常帳順差為249.9億美元，遠低於去年同期幾乎是三倍的順差754.2億美元。韓國央行日前預測今年經常帳順差將達250億美元，也遠低於去年883億美元盈餘。至於2023年的順差，估計將略高於今年的，達到280億美元。