北京當局近日放寬許多嚴格的防疫封控措施，但分析師表示，中國不可能迅速回復到新冠疫情爆發前的狀態。

中國政府周三宣布全面調整防疫措施，將簡化國內旅行、維持企業營運，也開放新冠病毒感染者居家隔離。

野村首席中國經濟學家陸挺團隊出具報告指出，對今年遭受重創的經濟來說，這些措施是大好消息。不過，我們還是要提醒，全面重新開放之路可能仍是緩慢、艱辛且充滿顛簸，中國似乎沒有為大規模感染做好充分準備，而目前0.13%的感染率遠低於群體免疫所需的水準。

根據上海復旦大學研究人員在今年早些時候公布的預測模型，如果放任Omicron變種病毒失控傳播，這個擁有14億人口的國家在大約三個月內恐將有近160萬人死於這場疫病。

11月下旬中國每日新增確診數突破4萬大關，創下疫情爆發以來的新高記錄，儘管大多數是無症狀感染者。隨著各城市減少PCR病毒檢測要求，這個數字已逐漸下滑。

根據高盛在12月4日出具的報告，中國邁向重新開放可能需要幾個月的時間，期間感染人數恐將暴增，人員移動會隨著病例急升而急劇下滑。該國大多數人在重新開放之前未曾被感染過，且年長者的疫苗接種率遠低於其他經濟體。基於文化相近，我們認為中國最能以香港和台灣的解封做為借鏡。香港和台灣的經驗顯示病例可能在重新開放後暴增，而這樣的情況可能持續一段時間，此時年長者的高疫苗接種率將成為安全解封的關鍵。

過去兩個月來，台灣已不再要求國際旅客抵達時進行隔離，並在12月初開始解除戶外口罩令。

上周中國政府宣布將再次推動年長者接種疫苗。中國疾病預防控制中心（CDC）前副主任馮子健周二在清華大學發表談話時表示，短期內，無論如何調整政策，大約60%的人可能感染新冠，而這個數字最終可能會攀升至80%或90%。

仲量聯行（JLL）大中華區首席經濟學家兼研究部門主管龐溟（Bruce Pang）表示，自周三起，中國境內旅行不再需要出具病毒陰性檢測證明，而春運即將到來，意味著新冠感染者可能激增。

中國大型旅遊網站攜程表示，在國內旅遊政策放寬後，2023年1月下旬農曆新年的機票搜索量已經飆升至3年來新高。

中國衛生當局周三強調，最新的優化防疫措施並不意味著將全面重新開放。目前中國並未再進一步放寬國際旅客的隔離措施。而北京市周三晚間宣布要在餐廳內用的人，仍需要出示過去兩天內的陰性檢測證明。

《金融時報》日前報導，在疫情期間為各國政府提供模型的總經顧問公司Wigram Capital Advisor警告，如果中國冒然過快取消嚴格的封控措施，那麼在即將到來的冬季，恐怕會有100萬人死於新冠肺炎。Wigram創始人Rodney Jones表示，中國沒有做好開放的準備，該國目前對於重新開放的宣傳「低估世界其他地區為了與病毒共存所做的努力以及所承擔的代價」。

根據高盛在周三發布的另一份報告，其分析師預期中國要到2023年第二季才會「重新開放」，其定義為「放棄封鎖措施」，如果過早開放將給近期的經濟增長帶來更大的下行壓力，但可能促使我們小幅上修明年全年成長預測。由於感染人數暴增、勞動力供應可能暫時短缺，以及供應鏈中斷可能加劇，無論如何，在剛解封時都會拖累經濟。高盛預測今年中國經濟成長率為3%，2023年為4.5%。