土耳其船運公司Tribeca周五表示，又有一艘油輪加入等待行列，現在有20艘停泊等待的油輪，試圖從黑海通過伊斯坦堡的博斯普魯斯海峽(Bosphorus)，前往地中海。目前各方正進行談判，希望能分散船隻的聚集。

無視於其它國家的壓力，土耳其海事管理單位堅持遵守俄油上限規定，把沒有持有新保險證明的油輪拒絕於港外，並稱需要時間進行審查。

Tribeca說，另外還有8艘郵輪在伊斯坦堡的達達尼爾海峽(Dardanelles)等待要通過，前往地中海，所以總共有28艘郵輪停滯在伊斯坦堡附近，等待放行。

G7集團和歐洲、澳洲已經同意，對協助俄油出口的船運服務商提出禁令，除非這些俄油價格能夠遵守60美元上限規定。G7集團希望能藉此削弱俄羅斯資助戰爭的能力。

美國財政部表示，美國財政部副部長Wally Adeyemo在周三已經在電話中告訴土耳其外交部副部長Sedat Onal，該上限僅適用於俄羅斯的石油，不必對其它經過土耳其海域的船隻進行額外的檢查。

土耳其要求船隻提供新的保險證明，包括其通過博斯普魯斯海峽的過境時間，或是在停靠土耳其港口時，能提供保險。

土耳其官方表示，在缺乏適當文件的情形下，可以將船隻驅離出該國海域；或是可以要求船隻提供新的支付保險(P&I insurance)文件。