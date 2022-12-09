資訊服務廠精誠(6214)11月合併營收24.5億元，年增25.05％；累計前11月合併營收291.51億元，年增11.08％，符合預期；程曦資訊(6898)11月合併營收0.7億元，年增23.97％，累計前11月合併營收8.94億元，年增36.06％，續創同期新高。

精誠11月營收成長，主要貢獻來自於政府與金融業不斷增長的數位轉型需求，包含資安系統升級、自動化開戶服務、遠距視訊服務等大型專案認列，其中尤以資安、雲端服務、軟硬體整合等需求最為顯著。此外，後疫時代民眾網購需求不減，電商雲服務需求仍強勁，也為營收帶來成長。

程曦資訊目前政府單位常態及專案性服務佔整體營收比重逾5成，儘管新冠疫情趨緩，影響中央及地方政府相關衛生單位的專案服務需求減緩，唯其他政府單位的常態性及專案性服務量仍維持穩定成長，加上企業服務合約量逐步增加的雙力助攻下，11月營收維持雙位數的年成長表現。

以過往經驗來看，第4季為年度專案認列高峰，預期12月資訊服務廠商營收可望持續向上增加。