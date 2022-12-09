茶倉上每隻兔子的表情、動作有些微差異，加上釉彩變化，各個都活靈活現。（楊靜茹攝）

茶葉行家喜愛以陶製茶倉收藏好茶，因此知名茶行去年請南投縣陶藝家蔡明男訂製「福虎生風」茶倉，深具特色頗獲好評，今年再次訂製「大有錢兔」茶倉，逗趣可愛造型增添童趣，茶倉還植放晶片，成為有ID的茶倉，蔡明男說：「手機QR code一掃，生產履歷以及典藏年代都一目瞭然，發展出不一樣的藏茶價值。」

每隻兔子經過蔡明男的巧手塑形，其表情、動作有些微差異，展現俏皮、可愛的一面。（楊靜茹攝）

蔡明男高中就讀美工科，他喜歡做陶、捏陶、手拉胚等，畢業後選擇以陶土作為藝術領域，他堅持藝術欣賞兼具實用的生活陶藝，經常從生活中找題材，甚至與產業結合。蔡明男說，前年茶行請他製作一批茶倉貯藏好茶，販售給專門收藏好茶的行家，當時他以生肖茶倉為發想，製作出「福虎生風」茶倉。

陶藝家蔡明男客製化的兔年茶倉，歷經爐火淬鍊後開箱，他一一檢視每個產品。（楊靜茹攝）

「傳統陶藝也要與時俱進。」蔡明男說，貯藏好茶的茶倉收倉後，歷經時間淬煉，待好茶熟成再開倉分享，以往收倉後，顧客只能聽業者描述，或是印製摺頁敘述，不過記載有限，所以他特地在老虎造型處讓業者植放晶片，讓買家以手機QR cord掃描，該批茶的生產履歷、典藏年代等資訊都鉅細靡遺，增加藏茶的價值，果真一炮而紅，今年應業者要求製作兔年茶倉。

陶藝家蔡明男製作兔年茶倉，依據顧客需求可以典藏1斤、2斤到3斤的好茶。（楊靜茹攝）

蔡明男這次以立體的方式做出「大有錢兔」、「琉金玉兔」等兔子系列茶倉，雖然看似雷同，但是每隻兔子經過他的巧手塑形後，兔子的表情、動作有些微差異，展現其俏皮的一面，再加上釉彩變化，每隻兔子都活靈活現，逗趣可愛的造型，讓茶倉增添了童趣，藝術創作也增加茶倉的收藏價值。